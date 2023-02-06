Строительство в 9-бальной сейсмозоне требует больше затрат - Гурбан Етирмишли

БАКУ /Trend/ - Строительство в 9-бальной сейсмозоне, по нормативам, требует вложения большего объема дополнительных средств, а именно на 40 процентов больше, чем строительство в 8-бальной сейсмозоне.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

"Если в 8-балльной зоне строительство здания обходится в 1 миллион манатов, то в 9-балльной - в 1 миллион 400 тысяч манатов. А строительные компании не хотят тратить дополнительные средства и платить дополнительные налоги", - сказал Етирмишли.

Напомним, что сегодня в разных регионах Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент число погибших в результате землетрясения достигло 912 человек, пострадали 5 385 человек, из-под завалов спасены 2470 человек.