Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO

БАКУ /Trend/ - УВД «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО AZAL приняло
участие во всемирном саммите исполнительных директоров по
аэронавигации Международной организации аэронавигационного
обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации
воздушного движения «Airspace World» в Женеве.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», целью мероприятия является объединение топ-лидеров ведущих производителей и профессионалов авиационной отрасли для нахождения решений наиболее актуальных проблем в данной сфере.
На саммите выступили президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано, гендиректор IATA Уильям Уолш и главный директор CANSO Саймон Хокард.
В рамках мероприятия обсуждались глобальные изменения в сфере
организации воздушного пространства и интеграции всех участников в
этот процесс.