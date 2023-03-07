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Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO

Общество Материалы 7 марта 2023 21:25 (UTC +04:00)
Азербайджан принял участие во Всемирном саммите CANSO

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БАКУ /Trend/ - УВД «Азераэронавигация» (AZANS) ЗАО AZAL приняло участие во всемирном саммите исполнительных директоров по аэронавигации Международной организации аэронавигационного обслуживания (CANSO) в рамках глобальной выставки по организации воздушного движения «Airspace World» в Женеве.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», целью мероприятия является объединение топ-лидеров ведущих производителей и профессионалов авиационной отрасли для нахождения решений наиболее актуальных проблем в данной сфере.

На саммите выступили президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано, гендиректор IATA Уильям Уолш и главный директор CANSO Саймон Хокард.

В рамках мероприятия обсуждались глобальные изменения в сфере организации воздушного пространства и интеграции всех участников в этот процесс.

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