В Азербайджане разрабатываются новые нормы безопасности пищевых продуктов

БАКУ/Trend/- В настоящее время продолжается адаптация законодательства в области безопасности пищевых продуктов и кормов к международным стандартам, нормам и правилам, принятым комиссией "Кодекс Алиментариус" и другими организациями, а также подготовка новых норм.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмезли в ходе своего выступления на международном мероприятии "Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в деятельности Кодекса".

Г.Тахмазли отметил, что в последнее время в мире, в том числе в Азербайджане, антимикробная резистентность является тревожной проблемой.

"Появление и распространение устойчивых к антибиотикам потагенов приводит к устойчивости к противомикробным препаратам", - подчеркнул председатель.