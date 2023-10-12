“Nar” и NETTY наградят лучшие интернет-проекты

“Nar” продолжает свое сотрудничество с “Netty” с целью поддержки инициатив, выдвигаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий Азербайджана. Жюри “Netty” ежегодно награждает лучшие ИТ-проекты- и важные веб-ресурсы Азербайджана.

Для участия в конкурсе вы можете посетить сайт netty.az и представить свой проект в одной из девяти следующих номинаций:

Государство и электронное общество

Социальная отвественность и общество

Бизнес и предпринимательство

Финансы и банки

Электронная торговля и коммерция

Наука, образование и инновации

Здравоохранение, спорт и туризм

Информация и новости

Культура и творчество

Каждая номинация состоит из трех подкатегорий: вебсайты, приложения, социальные каналы и страницы. Дедлайн подачи заявок на участие – 30 ноября 2023 года.

Национальная интернет-премия Netty, вручаемая при поддержке Nar, вот уже около 20 лет продвигает и награждает различные проекты, реализуемые в азербайджанском сегменте глобальной сети. Партнерство c Netty является логическим продолжением проектов Nar в области корпоративной социальной ответственности (КСО), направленных на развитие сектора ИКТ в Азербайджане. Подробнее о проектах Nar вы можете узнать по ссылке nar.az/projects.

Предоставляющий на данный момент качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов «Nar» уже 3 года является ведущим мобильным оператором страны по индексу лояльности клиентов. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.