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Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)

Общество Материалы 7 ноября 2023 16:54 (UTC +04:00)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)

Читайте Trend в

Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане будет отмечаться День Победы. По случаю третьей годовщины великой Победы Азербайджанской армии, одержанной в Карабахе в ходе 44-дневной Отечественной войны, в Баку завершились последние подготовительные работы ко Дню Победы - 8 ноября.

Как сообщает во вторник Trend, в честь Дня Победы на главных улицах и проспектах столицы, а также на балконах зданий вывешивают флаги.

Сотрудник Trend запечатлел на фото праздничное настроение столицы.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, ежегодно 8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Представляем предпраздничный Баку:

ФОТО: Заур Мустафаев

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Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
Баку готовится ко Дню Победы (ФОТО)
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