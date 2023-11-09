Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)

Общество Материалы 9 ноября 2023 11:08 (UTC +04:00)
Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В ответ на поступившие со стороны Украины обращения, в связи с текущей ситуацией, с целью восстановления стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией, в Украину прибыл караван гуманитарной помощи, состоящий из электрического оборудования.

Как сообщает в среду Trend, в Хмельницкой области Украины прошла церемония передачи гуманитарной помощи. В мероприятии приняли участие советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, представитель министерства энергетики Украины Петр Луцив и представители СМИ.

Выступая на мероприятии, Сабир Рзаев отметил, что гуманитарный груз, поставленный министерством энергетики Азербайджана в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года, включает более 555 тысяч метров электрических кабелей и проводов. Товары гуманитарного назначения, перевозимые караваном из 14 грузовиков, были отправлены для поддержки восстановления устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий в связи с текущей ситуацией в Украине.

Выразив благодарность Азербайджанскому государству за оказанную помощь, Петр Луцив отметил, что сегодня кабельная продукция снова получена от дружественного Азербайджана.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим коллегам из Азербайджана и всему азербайджанскому народу за неоценимую помощь, оказанную нам в продолжении нашей борьбы и победе над вражеской агрессией на территории Украины. Мы высоко ценим поддержку, оказанную Украине в такое трудное для нас время", - отметил П.Луцив.

Напомним, что гуманитарная помощь с электрооборудованием была направлена Азербайджаном в Украину и ранее. Общая сумма гуманитарной помощи, в том числе поддерживающей реконструктивно-восстановительные работы, оказанной Азербайджанской Республикой Украине в связи с возникшим кризисом, уже превышает 33 миллиона долларов США. В рамках осуществляемой гуманитарной помощи в Азербайджан с целью медицинской и социально-психологической реабилитации были доставлены в общей сложности 154 украинских ребенка, пострадавших от войны и потерявших членов семей. Гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой, разрушенный в результате военных действий в городе Ирпень, полностью восстановлен, а также в связи с капитальным восстановлением Азербайджаном ряда объектов социального назначения, подвергшихся серьезным разрушениям в этом городе, в настоящее время ведутся соответствующие работы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)
Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)
Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)
Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)
Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)
Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости