Очередная гуманитарная помощь, направленная Азербайджаном, передана Украине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ответ на поступившие со стороны Украины обращения, в связи с текущей ситуацией, с целью восстановления стабильного снабжения пострадавших территорий электроэнергией, в Украину прибыл караван гуманитарной помощи, состоящий из электрического оборудования.

Как сообщает в среду Trend, в Хмельницкой области Украины прошла церемония передачи гуманитарной помощи. В мероприятии приняли участие советник посольства Азербайджана в Украине Сабир Рзаев, представитель министерства энергетики Украины Петр Луцив и представители СМИ.

Выступая на мероприятии, Сабир Рзаев отметил, что гуманитарный груз, поставленный министерством энергетики Азербайджана в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева от 17 июля 2023 года, включает более 555 тысяч метров электрических кабелей и проводов. Товары гуманитарного назначения, перевозимые караваном из 14 грузовиков, были отправлены для поддержки восстановления устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших территорий в связи с текущей ситуацией в Украине.

Выразив благодарность Азербайджанскому государству за оказанную помощь, Петр Луцив отметил, что сегодня кабельная продукция снова получена от дружественного Азербайджана.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим коллегам из Азербайджана и всему азербайджанскому народу за неоценимую помощь, оказанную нам в продолжении нашей борьбы и победе над вражеской агрессией на территории Украины. Мы высоко ценим поддержку, оказанную Украине в такое трудное для нас время", - отметил П.Луцив.

Напомним, что гуманитарная помощь с электрооборудованием была направлена Азербайджаном в Украину и ранее. Общая сумма гуманитарной помощи, в том числе поддерживающей реконструктивно-восстановительные работы, оказанной Азербайджанской Республикой Украине в связи с возникшим кризисом, уже превышает 33 миллиона долларов США. В рамках осуществляемой гуманитарной помощи в Азербайджан с целью медицинской и социально-психологической реабилитации были доставлены в общей сложности 154 украинских ребенка, пострадавших от войны и потерявших членов семей. Гуманитарный лицей "Лингвист" имени Зарифы Алиевой, разрушенный в результате военных действий в городе Ирпень, полностью восстановлен, а также в связи с капитальным восстановлением Азербайджаном ряда объектов социального назначения, подвергшихся серьезным разрушениям в этом городе, в настоящее время ведутся соответствующие работы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!