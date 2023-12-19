В системе миннауки и образования Азербайджана произведены новые назначения

БАКУ /Trend/ - Заведующий Шеки-Загатальским региональным управлением образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Мехтиев Бахруз Юсиф оглу назначен на должность начальника Лянкяран-Астаринского регионального управления образования.

Об этом Trend сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Исполнение обязанностей начальника Шеки-Загатальского регионального управления образования возложено на заместителя начальника регионального управления Махмудову Гюнай Расим гызы.

Отметим, что ранее заместитель начальника Абшерон-Хызинского регионального управления образования Джошгун Алиев был назначен начальником Губа-Хачмазского регионального управления образования.

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