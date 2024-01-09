TƏBİB о пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку

БАКУ /Trend/ - 9 января в 03:35 произошел пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Trend, об этом сказала руководитель департамента по связям с общественностью и маркетингу Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Замира Адилева.

Сообщается, что на место происшествия были привлечены соответствующие спасательные силы МЧС. Работы по тушению пожара завершены.

Как сообщили в TƏBİB, на место происшествия были привлечены 12 бригад Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи.

В случае необходимости планируется безопасная эвакуация лиц, находящихся на лечении в больнице. Руководство TƏBİB находится на месте происшествия.