Поисково-спасательные работы на месте взрыва в Баку завершены

БАКУ /Trend/ - С учетом того, что под завалами после взрыва, произошедшего в цехе в Бинагадинском районе Баку, больше не осталось людей, поисково-спасательные работы завершены.

Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и МЧС, сообщает Trend.

Отмечается, что в результате взрыва 24 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 3 человека были спасены из-под завалов в ходе поисково-спасательных работ, проводимых МЧС.

Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов тела 9 погибших.

Установлены личности погибших:

1. Аббасова Солмаз Пашабек гызы (1983)

2. Атакишиев Айдын Мирзамахмуд оглу (1964)

3. Джафаров Заур Гулу оглу (1980)

4. Дадашева Ульвия Гумбат гызы (1969)

5. Мамедов Эльвин Гафар оглу (1993)

6. Мамедов Ильгар Габиль оглу (1964)

7. Губадов Фарид Гусейн оглу (1983)

8. Гулиева Асма Джумшуд гызы (1977)

9. Юсубов Сарадж Орудж оглу (1985, гражданин Грузии).

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