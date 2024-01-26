Названа динамика преступности в Азербайджане в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Обнародована динамика преступности в Азербайджане в 2023 году.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил сегодня Генеральный прокурор АзербайджанКямран Алиев на заседании расширенной коллегии.

Согласно данным, статистика преступлений в 2023 году выглядит следующим образом:

По годам 2022 2023 Преднамеренное убийство 171 178 Попытка преднамеренного убийства 61 65 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 334 318 Изнасилование и попытка изнасилования 16 19 Присвоение или растрата 262 317 Воровство 7794 6951 Мошенничество 4246 5622 Грабеж 268 204 Разбой 103 71 Незаконный оборот наркотических средств 10 665 10 057

Отметим, что 26 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана с участием руководящего состава центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, прокуратуры города Баку, районных (городских) и территориальных военных прокуроров состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач. На заседании Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал присутствующих о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!