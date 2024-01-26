Названа динамика преступности в Азербайджане в 2023 году

БАКУ /Trend/ - Обнародована динамика преступности в Азербайджане в 2023 году.
Как передает в пятницу Trend, об этом сообщил сегодня Генеральный прокурор АзербайджанКямран Алиев на заседании расширенной коллегии.
Согласно данным, статистика преступлений в 2023 году выглядит следующим образом:
|По годам
|2022
|2023
|Преднамеренное убийство
|171
|178
|Попытка преднамеренного убийства
|61
|65
|Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
|334
|318
|Изнасилование и попытка изнасилования
|16
|19
|Присвоение или растрата
|262
|317
|Воровство
|7794
|6951
|Мошенничество
|4246
|5622
|Грабеж
|268
|204
|Разбой
|103
|71
|Незаконный оборот наркотических средств
|10 665
|10 057
Отметим, что 26 января в Генеральной прокуратуре Азербайджана с участием руководящего состава центрального аппарата, Республиканской военной прокуратуры, Военной прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики, прокуратуры города Баку, районных (городских) и территориальных военных прокуроров состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных в сфере борьбы с преступностью, следственной работы, прокурорского надзора в 2023 году и предстоящих задач. На заседании Генеральный прокурор Кямран Алиев проинформировал присутствующих о проделанной работе и статистических показателях по основным направлениям деятельности прокуратуры.
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