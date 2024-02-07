Госслужба специальной связи и информационной безопасности и Агентство развития медиа Азербайджана распространили совместное заявление

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики распространили совместное заявление.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится:

"Сегодня на ряде социальных медиа-платформ было распространено видео, на котором видно, как в урну для голосования производится вброс избирательных бюллетеней. Как утверждается, данный инцидент имел место на сегодняшних внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике на участке №21 Сумгайытского третьего избирательного округа №44

Мы заявляем, что данное видео является фейковой информацией, предназначенной для манипуляций и не отражает никакой реальности. В ходе расследования было установлено, что это видео было снято 8 сентября 2019 года в другой стране.

В последние годы в Азербайджане соответствующими учреждениями ведется борьба с фейковыми новостями, которые во всем мире рассматриваются как угроза нового типа, проводится широкая разъяснительная работа.

Мы призываем граждан Азербайджана, в том числе представителей СМИ и общественных активистов, всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, а также бдительность, чтобы не попасть под влияние кампаний, основанных на ложной информации.

Обеспечивается принятие соответствующих мер в отношении источника упомянутых фейковых аккаунтов", - говорится в заявлении.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Информационный центр Секретариата ЦИК будет предоставлять предварительные данные о ходе голосования и его результатах в 17:00 и 19:00.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!