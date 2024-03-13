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В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)

Общество Материалы 13 марта 2024 13:01 (UTC +04:00)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования 20-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по прыжкам на акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в среду Trend.

Соревнования проводятся среди гимнастов в возрастных категориях "дети" (2014-2016 годов рождения), "пре-юниоры" (2012-2013 годов рождения), "юниоры" (2008-2011 годов рождения) и "взрослые" (2007 года рождения и старше). Победители соревнований определятся по сумме двух выступлений в квалификациях.

Фото: Заур Мустафаев.

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В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку проходят соревнования чемпионата Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке (ФОТО)
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