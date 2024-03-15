Герои азербайджанского футбола - Гурбан Гурбанов и его команда (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале "İdmanbiz TV" вышел в эфир очередной выпуск передачи "İdman Bizdə".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на idman.biz, очередным гостем программы стал футболист-ветеран, бывший игрок ФК "Карабах" Табриз Гасанов.

Гость оценил игру чемпиона Азербайджана против "Байера" в 1/8 финала Лиги Европы (2:3) и в целом в еврокубковом сезоне. Также он поделился мыслями о том, на каких целях должны сосредоточиться Гурбан Гурбанов и его команда.

Представляем читателям видеоверсию интервью.

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