Стало известно насколько будет увеличена социальная помощь в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Со следующего года критерий нуждаемости в Азербайджане будет увеличен с 270 до 285 манатов. Определение нового критерия имеет важное значение с точки зрения увеличения ежемесячного размера адресной социальной помощи и расширения обращения.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации депутата парламента Азербайджана Вугара Байрамова в соцсети Facebook.

Он отметил, что повышение критерия нуждаемости в этом контексте приведет к увеличению в следующем году суммы помощи, получаемой гражданами в рамках программы адресной социальной помощи.

"В то же время больше семей смогут обращаться за адресной социальной помощью по мере увеличения критерия нуждаемости.

Для ясности: в семье 5 членов, и официальный ежемесячный доход этой семьи составляет 900 манатов. В этом году для этой семьи рассчитывается критерий нуждаемости в размере 1350 манатов (5 человек х 270 манатов), то есть расходы. При этом разница между расходами и доходами семьи составляет 450 манатов (1350 манатов - 900 манатов). Если эта семья имеет право на адресную социальную помощь, то в рамках этой программы она может получать от государства 450 манатов в месяц. Но со следующего года эта цифра увеличится. Таким образом, критерий потребности для этой семьи со следующего года повышается до 1425 манатов (5 человек х 285 манатов), и в результате ежемесячная помощь, получаемая этой семьей при неизменном доходе, составляет не 450 манатов, а 525 манатов (1425 манатов - 900 манатов)".

С другой стороны, с 2025 года было бы более целесообразно отменить критерий нуждаемостии и использовать только прожиточный минимум. В это время более целесообразно использовать критерий прожиточного минимума и в адресной программе социальной помощи", - говорится в публикации депутата.

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