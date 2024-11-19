Стал известен прогнозируемый размер трудовых пенсий в Азербайджане на следующий год

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в следующем году среднемесячный размер трудовых пенсий составит 531 манат, что на 8 процентов больше, чем в текущем году.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев во время обсуждения бюджета на 2025 год на совместном заседании 4 комитетов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Министр отметил, что среднемесячный размер трудовых пенсий по возрасту прогнозируется на уровне 569 манатов, что на 8 процентов превышает ожидаемый к концу 2024 года показатель.

"К концу этого года мы ожидаем, что среднемесячный размер трудовой пенсии составит 494 маната, а среднемесячный размер трудовой пенсии по возрасту - 527 манатов. При 8-процентном увеличении в следующем году будет оказана более комплексная поддержка нашим пенсионерам", - добавил он.

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