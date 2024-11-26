ООН будет продвигать модель ASAN xidmət на 4 континентах

БАКУ /Trend/ - ​Между правительством Азербайджанской Республики, представленным Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций (ООН), подписано Соглашение о вкладе.

Как сообщает во вторник Trend, документ подписали председатель Госагентства Ульви Мехтиев и заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

​В рамках соглашения предусматривается внедрение инноваций и развитие потенциала в соответствующей сфере предоставления государственных услуг в странах-членах ООН на основе модели ASAN xidmət.

Тем самым ООН ценит концепцию ASAN xidmət, ставшую брендом Азербайджана на международной арене, как лучшую и продвигает в страны-члены организации.

В соответствии с соглашением, на основе опыта Азербайджана ASAN xidmət будут организованы тренинги по передовому управлению и оказанию государственных услуг для государственных служащих в соответствующих странах. Также будут подготовлены учебные пособия и организованы межконтинентальные международные мероприятия.

​В рамках встречи заместитель генерального секретаря также ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət, Центра инкубации и акселерации INNOLAND, Центра Bilim Bakı, мобильной службы ASAN, публичного лица юридического права ABAD.

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