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ЦИК Азербайджана создала рабочую группу в связи муниципальными выборами

Общество Материалы 27 ноября 2024 16:46 (UTC +04:00)
ЦИК Азербайджана создала рабочую группу в связи муниципальными выборами

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Утвержден состав рабочей группы по проверке подлинности сведений и соответствующей информации, содержащихся в подписных листах, а также в документах, представленных кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий в связи с муниципальными выборами в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии.

Отметим, что очередные муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 года.

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