Азербайджан экстрадировал граждан Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана об экстрадиции граждан этой страны Бойтураева Ильхома Хуррамовича, 1979 года рождения, и Абдуллаева Фарходжона Ахрорчоновича, 1986 года рождения, были удовлетворены Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что объявленные в международный розыск по обвинению в совершении мошеннических действий в Узбекистане И.X.Бойтураев и Ф.A.Абдуллаев были задержаны при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» были приняты решения об экстрадиции задержанных, они были переданы компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции, говорится в сообщении.

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