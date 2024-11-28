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Азербайджан экстрадировал граждан Узбекистана

Общество Материалы 28 ноября 2024 19:52 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана об экстрадиции граждан этой страны Бойтураева Ильхома Хуррамовича, 1979 года рождения, и Абдуллаева Фарходжона Ахрорчоновича, 1986 года рождения, были удовлетворены Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что объявленные в международный розыск по обвинению в совершении мошеннических действий в Узбекистане И.X.Бойтураев и Ф.A.Абдуллаев были задержаны при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с требованиями Конвенции от 7 октября 2002 года «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» были приняты решения об экстрадиции задержанных, они были переданы компетентному органу Республики Узбекистан в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции, говорится в сообщении.

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