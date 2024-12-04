До 2026 года в детсадах Азербайджана пройдет сертификационный экзамен - министр

БАКУ /Trend/ - До 2026 года в детских садах Азербайджана пройдет сертификационный экзамен.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на Международной конференции "Новый взгляд на качество дошкольного образования".

Министр отметил, что процесс диагностики в дошкольных учреждениях завершен.

"Мы проводим соответствующие тренинги. До 2026 года в детских садах будет проведен сертификационный экзамен. Самым важным вопросом в детских садах является подготовка специалистов.

Другим важным аспектом является наличие образованных родителей, занятия ими с детьми с раннего возраста. Это значимый компонент образования",- добавил он.

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