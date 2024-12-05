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Применяются современные подходы к охране окружающей среды - замминистра

Общество Материалы 5 декабря 2024 12:12 (UTC +04:00)
Применяются современные подходы к охране окружающей среды - замминистра

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Применяются современные подходы к охране окружающей среды.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев на VI Общереспубликанском форуме детей Азербайджана.

"Инвестиции важны для защиты детей от последствий изменения климата. В будущем наша молодежь будет уделять приоритетное внимание экологическим правам. Активное участие молодежи в борьбе с изменением климата - один из важнейших вопросов современности", - добавил он.

Отметим, что 5 декабря при совместной организации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и министерства науки и образования Азербайджана в Баку проходит VI Общереспубликанский форум детей Азербайджана.

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