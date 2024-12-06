На автодороге Агдам-Физули выполнено 82% строительных работ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Строительство автомобильной дороги Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район 17 октября 2021 года, идет полным ходом.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, передает Trend.

Согласно информации, данная дорога считается одним из проектов, которые будут играть важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел Ккарабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Длина строящейся 4-х полосной дороги - 65,7 км, ширина проезжей части - 15 метров. Ширина обочин составляет 3,75 метра в каждом направлении, ширина разделительной полосы - 4 метра, ширина дорожного полотна - 26,5 метра.

В рамках выполнения земляных работ на автомобильной дороге I технической категории завершено удаление непригодного грунта, расширение полотна, строительство нового дорожного полотна шириной 26,5 метра, дорожного основания, строительство водопропускных труб различных размеров для обеспечения отвода воды, водоводов, уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Завершено строительство 4 мостов, предусмотренных проектом и расположенных на 0,2; 5,6; 12 и 39 км, а на 63 и 65 км - строительство путепроводов. В настоящее время продолжаются работы по строительству кюветов и установке барьеров из железобетонных конструкций.

В целом строительные работы по проекту выполнены на 82%.

Строительные работы выполняются в соответствии с требованиями "Строительных норм и правил".

Автомобильная дорога Агдам-Физули, являющаяся продолжением автомобильной дороги Барда-Агдам, проходит по территории Агдамского, Агджабединского, Физулинского районов. Строительство дороги обеспечит комфортное движение от Барды до Агдама и Физули, а также в обратном направлении, что положительно скажется на социально-экономическом развитии территорий, по которым проходит дорога.

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