АЖД находится на заключительном этапе тестирования платежей через SİMA в пассажоперевозках

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) находится на заключительном этапе тестирования платежей через SIMA в пассажирских перевозках.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил журналистам председатель ЗАО АЖД Ровшан Рустамов.

"В железнодорожной инфраструктуре взимается проездная плата за расстояние проезда. Одним из нововведений в области пассажирских перевозок является то, что мы находимся на заключительном этапе тестирования платежей через SİMA. Этот способ оплаты уже находится на стадии тестирования на нескольких станциях ж/д. Это означает, что в ближайшие дни после завершения испытаний пассажиры смогут использовать систему распознавания лиц на платформах, турникетах без контакта", - подчеркнул он.

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