Закир Ибрагимов провел встречу с победителем 3-го конкурса “Yüksəliş” по итогам программы наставничества

Председатель Правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов провел заключительную встречу с одним из победителей 3-го конкурса “Yüksəliş” (“Восхождение”) Вугаром Мамедовым в рамках менторской программы проекта.

На встрече была проанализирована работа, проделанная на основе годичного плана личного развития, подробно обсуждены результаты программы.

З.Ибрагимов поздравил Вугара Мамедова с успешным завершением программы наставничества, выразил удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством, выразил готовность всегда поддерживать полезные инициативы в области привлечения молодых кадров в сферу управления, выдвижения их в качестве талантливых кадров и пожелал ему успехов в дальнейшем развитии карьеры.

В.Мамедов отметил, что в ходе программы извлек выгоду из советов ментора по планированию карьеры, эффективному управлению, балансу между работой и личной жизнью, эмоциональному интеллекту, эффективному принятию решений в форс-мажорных ситуациях, этическим принципам и профессиональным стандартам, антикризисному управлению, выразил уверенность в том, что приобретенный теоретический и практический опыт, знания будут иметь решающее значение в его личном развитии и карьере.

Отметим, что конкурс “Yüksəliş” был учрежден распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью обеспечения выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадрового резерва.

Председатель Правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов провел заключительную встречу с одним из победителей 3-го конкурса “Yüksəliş” (“Восхождение”) Вугаром Мамедовым в рамках менторской программы проекта.

На встрече была проанализирована работа, проделанная на основе годичного плана личного развития, подробно обсуждены результаты программы.

З.Ибрагимов поздравил Вугара Мамедова с успешным завершением программы наставничества, выразил удовлетворение взаимовыгодным сотрудничеством, выразил готовность всегда поддерживать полезные инициативы в области привлечения молодых кадров в сферу управления, выдвижения их в качестве талантливых кадров и пожелал ему успехов в дальнейшем развитии карьеры.

В.Мамедов отметил, что в ходе программы извлек выгоду из советов ментора по планированию карьеры, эффективному управлению, балансу между работой и личной жизнью, эмоциональному интеллекту, эффективному принятию решений в форс-мажорных ситуациях, этическим принципам и профессиональным стандартам, антикризисному управлению, выразил уверенность в том, что приобретенный теоретический и практический опыт, знания будут иметь решающее значение в его личном развитии и карьере.

Отметим, что конкурс “Yüksəliş” был учрежден распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью обеспечения выявления, поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадрового резерва.