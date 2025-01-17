ЦИК Азербайджана проводит тренинги для нижестоящих избирательных комиссий в преддверии муниципальных выборов

БАКУ /Trend/ - В целях организации и проведения на высоком уровне свободных, справедливых и прозрачных муниципальных выборов, назначенных на 29 января, а также для просвещения участников выборов различного статуса, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана продолжает масштабную кампанию. С 17 января ЦИК запустил важный проект — тренинги для членов нижестоящих избирательных комиссий.

Об этом в пятницу Trend сообщили в пресс-службе секретариата ЦИК Азербайджана.

Отмечается, что для этого была разработана двухэтапная программа, включающая практические занятия.

"На первом этапе, который продлится два дня под названием "тренинг для тренеров", примут участие 236 местных тренеров, по два представителя от каждого из 118 избирательных округов, в которых пройдут муниципальные выборы. В ходе тренингов участникам подробно разъяснят все процедуры дня выборов, включая подготовку избирательных участков, процесс голосования и исключительные случаи, а также использование различных методических и вспомогательных средств.

Особое внимание будет уделено подведению итогов голосования, подсчету голосов и заполнению официальных протоколов, с детальным объяснением всех аспектов, связанных с волеизъявлением избирателей. В рамках тренингов также планируются обширные дискуссии по различным вопросам, возникающим в день выборов, а также ответы на вопросы участников.

Второй этап проекта начнется 19 января с участием членов участковых избирательных комиссий и продлится несколько дней, в зависимости от количества комиссий в каждом округе. Для повышения эффективности, тренинги будут проводиться в формате практических занятий в небольших группах, согласно графику, разработанному тренинговой группой ЦИК.

Этот проект, являющийся значимой просветительской инициативой, охватывает всех членов избирательных участков, на которых пройдут муниципальные выборы.

Следует отметить, что тренинговый проект, реализующийся в тесном сотрудничестве ЦИК с авторитетными международными организациями, играет важную роль в повышении знаний, навыков и профессиональных качеств членов окружных и участковых избирательных комиссий", - отмечается в сообщении секретариата ЦИК.

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