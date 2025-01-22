В Азербайджане началась раздача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям в связи с муниципальными выборами (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с предстоящими 29 января муниципальными выборами в Азербайджане началась раздача избирательных бюллетеней окружным избирательным комиссиям.

Как сообщает в среду Trend, процесс, в котором приняли участие члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сотрудники секретариата, а также председатели и секретари соответствующих окружных избирательных комиссий, был проведен открыто и прозрачно. Для того чтобы наблюдатели, представители СМИ и заинтересованные стороны могли внимательно следить за распределением бюллетеней, были созданы все необходимые условия.

В рамках мероприятия также был организован брифинг для СМИ, на котором была представлена подробная информация о требованиях Избирательного кодекса, связанных с подготовкой и доставкой избирательных бюллетеней, законной организации процесса и ходе подготовки к муниципальным выборам в целом, а также даны ответы на интересующие журналистов вопросы.

В первый день, 22 января, избирательные бюллетени были переданы 54 избирательным округам, включая округа в Нахчыванской Автономной Республике и отдаленные районы страны. На следующий день бюллетени будут переданы в остальные избирательные округа, и процесс будет завершен.

После раздачи избирательных бюллетеней, изготовленных с соблюдением повышенных стандартов безопасности, охрану процесса их транспортировки, хранения и распределения среди участковых избирательных комиссий обеспечат органы МВД.

Напомним, что после утверждения Центральной избирательной комиссией требований к тексту, форме, количеству и порядку изготовления избирательных бюллетеней, с 11 января 2024 года началась их печать. Всего было распечатано 6 052 721 бюллетень.

После распределения бюллетеней по окружным избирательным комиссиям, согласно Избирательному кодексу, они будут переданы в участковые избирательные комиссии не позднее чем за три дня до дня голосования.

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