Должны быть проведены комплексные слушания по обращению с бездомными животными - депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Должны проводиться комплексные слушания по вопросам обращения с бездомными животными.

Об этом заявил член комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Нагиф Гамзаев на сегодняшнем заседании комитета, сообщает Trend.

Депутат отметил, что в столице с данной проблемой сталкиваются в меньшей степени.

"В других регионах исполнительные органы власти, муниципалитеты, граждане – никто не знает, как правильно обращаться с бездомными животными. Каждый действует по-своему. Ситуация, сложившаяся в некоторых местах, вызывает сожаление, и, глядя на фотографии в социальных сетях, у человека болит сердце", — отметил он.

Нагиф Гамзаев добавил, что в регионах должны быть созданы определенные условия для предотвращения жестокого обращения с животными.

"Если в комитете будут проведены общественные слушания и отчитаются соответствующие ответственные лица, количество замечаний сократится. Мы ничего не можем предпринять против граждан, поддерживаем их сторону, но проблема есть и в нас, поэтому необходимо предпринять конкретные шаги", — добавил депутат.

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