В Лондонском университете представлена азербайджанская культура (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Лондонском университете Королевы Марии (Queen Mary University of London) для новых студентов была организована приветственная выставка (welcome Fair) информационного характера.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что на мероприятии 75 студенческих сообществ, функционирующих в университете, продемонстрировали культуру своих стран.

"Руководитель Азербайджанского общества университета Мюжгян Байрамова, обучающаяся в университете в рамках государственной программы, члены Общества Ляман Меджид, Расул Абдуллаев, студенты Фархад Гараиса и Аян Шафи подготовили стенд, посвященный Азербайджану. Здесь были представлены книги об Азербайджане, и в частности о Карабахе, национальные ковры, келагаи, стаканы армуды, украшенные узорами "бута", национальные музыкальные инструменты, национальные папахи, сувениры.

Во время мероприятия около 100 посетителей отведали национальных сладостей, получили обширную информацию о древней истории, культуре, богатой национальной кухне, памятниках Азербайджана. Стенд Азербайджана, вызвавший большой интерес, был выбран самой красивой экспозицией как сотрудниками университета, так и студентами", - говорится в сообщении Госкомитета.

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