Военнослужащие армии Азербайджана демонстрируют высокий профессионализм на "Зимних учениях-2025" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военнослужащие армии Азербайджана, участвующие в международных "Зимних учениях-2025" в городе Карс Турецкой Республики, демонстрируют высокий профессионализм.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

В рамках учений, в которых задействованы более 12 тысяч военнослужащих из различных стран, выполняются мероприятия по обеспечению слаженности между подразделениями в ходе операций, проверке боевых навыков, управлению огнем, проведению поисково-спасательных операций и применению элементов боевого обеспечения.

В соответствии со сценарием учений были выполнены задачи по уничтожению укрытий, техники и живой силы незаконных вооруженных формирований из артиллерийских установок, бронетехники, боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, в сложных погодных условиях тактические воздушно-десантные группы десантировались с самолетов и успешно выполнили задачи по боевому применению в горной местности.

Подразделения армии Азербайджана достойно представляют страну на международных "Зимних учениях-2025".

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