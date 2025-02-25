В Совете печати Азербайджана состоялась встреча с представителями СМИ из французских колоний (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители СМИ из французских колоний посетили Совет печати Азербайджана.

Как сообщает Trend, на встрече председатель Совета печати Рашад Меджид рассказал о направлениях деятельности Совета и отметил, что Азербайджан подвергается необоснованным обвинениям со стороны международных СМИ, включая французские.

Он подчеркнул, что борьба с несправедливостью является общим интересом, объединяющим представителей СМИ Азербайджана и журналистов из французских колоний.

Заместитель исполнительного директора Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли проинформировал гостей о состоянии медиа в нашей стране и представил статистику по текущему направлению.

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов отметил, что визиты представителей СМИ из стран, колонизированных Францией, направлены на обмен опытом в области коммуникации, ознакомил участников с графиком визитов приглашенных журналистов.

В ходе обсуждений Р.Меджид, а также члены правления СП Азер Хасрат, Гаджибей Гейдарли и исполнительный секретарь Совета Аваз Рустамов ответили на вопросы представителей иностранных СМИ о деятельности ГС, а также о азербайджанской журналистике.

На встрече были широко обсуждены социальные, политические и культурные последствия колониальной политики. В частности, сообщалось, что колониальные режимы нанесли удар по развитию средств массовой информации, и давление все еще продолжается. В этом контексте был проведен обмен мнениями по таким вопросам, как манипулирование потоком информации колониальной политикой, введение цензуры и вытеснение культур коренных народов из информационного пространства. На первый план выдвинуты реальные трудности, с которыми сталкиваются журналисты, работающие во французских колониях.

Стороны также обсудили голос коренных народов в международных СМИ, пути совместной борьбы с дезинформацией, возможности сотрудничества с медиа-структурами Азербайджана и выразили интерес к реализации совместных проектов, организации конференций, семинаров и тренингов в будущем. Эти контакты были расценены как важный шаг к укреплению международного медиа-сотрудничества и устранению барьеров, созданных колониальной политикой в информационной сфере.

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