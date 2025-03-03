В Азербайджане решения органов опеки будут вноситься в информационную систему электронного правительства

БАКУ /Trend/ - Решения в связи с согласием (разрешением) органов опеки и попечительства, предусмотренным Семейным кодексом, в течение 1 рабочего дня будут вноситься в информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Семейный кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Согласно предложенному изменению, решения указанных органов в отношении согласия (разрешения) органов опеки и попечительства, предусмотренного Семейным кодексом, будут получаться через информационную систему электронного правительства из информационной системы органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти. В случаях, когда доступ к такому документу через информационную систему электронного правительства невозможен, его представление с согласия заявителя будет запрошено в органе (учреждении), определяемом соответствующим органом исполнительной власти, на основании запроса или обеспечено заявителем.

Кроме того, согласно предложенному изменению в Гражданский кодекс, решения указанных органов в отношении разрешения органов опеки и попечительства, предусмотренного статьями 36.1 и 36.2 настоящего Кодекса, в течение 1 рабочего дня будут внесены в информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти.

Также, согласно предложенному изменению в закон "О регистрации по месту жительства и месту нахождения", решения указанных органов в связи с согласием органов опеки и попечительства, предусмотренным частью шестой статьи 5 настоящего закона, в течение 1 рабочего дня будут внесены в информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти, и такие решения будут получены в соответствии с частью пятой настоящей статьи.

Вместе с тем, согласно предложенной поправке в закон "О правах ребенка", решения указанных органов в связи с согласием или предписанием органов опеки и попечительства, предусмотренными частью второй статьи 10 настоящего закона, в течение 1 рабочего дня будут внесены в информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти.

Решения этих органов в связи с согласием или предписанием органов опеки и попечительства, предусмотренными частью второй настоящей статьи, будут получены через информационную систему электронного правительства из информационной системы органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти. В случаях, когда доступ к такому документу через информационную систему электронного правительства невозможен, его представление с согласия заявителя будет запрошено в органе (учреждении), определяемом соответствующим органом исполнительной власти, на основании запроса или обеспечено заявителем.

Согласно предложенной поправке в закон "О дорожном движении", решения органов опеки и попечительства, связанные с разрешением снятия транспортного средства с учета, в течение 1 рабочего дня будут внесены в информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти, и эти решения будут получены в соответствии с частью VI-II статьи 27 настоящего закона.

Кроме того, согласно предложенному изменению в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей", решения этих органов в связи с согласием органов опеки и попечительства, предусмотренным частью седьмой статьи 5 и частями шестой и седьмой статьи 7 настоящего закона, в течение 1 рабочего дня будут внесены в информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти.

Решения этих органов в связи с согласием органов опеки и попечительства, предусмотренным частью седьмой статьи 5 и частями шестой и седьмой статьи 7 настоящего закона, будут получены через информационную систему электронного правительства из информационной системы органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти. В случаях, когда доступ к такому документу через информационную систему электронного правительства невозможен, его представление с согласия заявителя будет запрошено в органе (учреждении), определенном соответствующим органом исполнительной власти, на основании запроса или обеспечено заявителем.

Также, согласно предложенной поправке в закон "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", органы опеки и попечительства в течение 1 рабочего дня внесут в информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти, свои решения по вопросам, предусмотренным статьей 14.1 настоящего закона.

Согласно предложенной поправке в закон "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", решения этих органов в связи с согласием органов опеки и попечительства, предусмотренным статьей 10.1 настоящего закона, в течение 1 рабочего дня будут внесены в информационную систему органа (учреждения), установленную соответствующим органом исполнительной власти.

Отметим, что предлагаемые поправки наделяют органы опеки и попечительства рядом полномочий в целях защиты прав детей. В рамках этих полномочий орган опеки и попечительства будет принимать решения в целях защиты интересов ребенка, в том числе имущественных и иных прав детей, в отношении которых определены опека и попечительство.

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