В предстоящие праздники "Азербайджанские железные дороги" будут работать в усиленном режиме

БАКУ /Trend/ - Все структуры ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в праздничные дни будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в ответ на запрос Trend.

В целях постоянного обеспечения безопасности движения, своевременной доставки грузов и пассажиров в пункт назначения был проведен технический осмотр транспортных средств, организованы регулярные рейды, проверки по рейсам.

Учитывая растущий пассажиропоток, по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначено 26 дополнительных рейсов с 20 по 31 марта, по маршруту Баку-Габала-Баку - 20 дополнительных рейсов. Таким образом, поезда на маршрутах будут курсировать в обоих направлениях каждый день.

В праздничные дни скоростные поезда, курсирующие по линии Баку-Агстафа-Баку, продолжат работу по обычному графику. Назначенный по этому маршруту дополнительный скоростной поезд будет отправляться ежедневно в 09:15 из Баку в Агстафу и в 17:00 из Агстафы в Баку.

Поезда по маршруту Баку-Габала-Баку также будут курсировать ежедневно. Поезд будет отправляться из Баку в Габалу в 07:30, а из Габалы в Баку - в 19:00.

Отметим, что на настоящее время скоростной пассажирский поезд Баку-Габала-Баку отправляется из Баку в Габалу по субботам, а по воскресеньям - в обратном направлении.

На линии Баку-Балакен-Баку предусмотрено увеличение количества вагонов в соответствии со спросом. Так, поезд будет отправляться ежедневно в 23:50 из Баку в Балакен и в 22:00 из Балакена в Баку. Посадка и высадка пассажиров обеспечивается на станциях Шеки, Гах, Загатала и Балакен, а также на четырех промежуточных остановках.

С 20 по 31 марта поезда на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут работать в соответствии с графиком нерабочих дней.

В праздничные дни колл-центр АЖД "1822", работающий круглосуточно и без выходных, также будет работать в усиленном режиме.

Ознакомиться с расписанием движения поездов и приобрести билеты можно на сайте www.ady.az или, скачав приложение ADY Mobile.

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