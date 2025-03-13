В России задержан и доставлен в нашу страну гражданин Азербайджана, находящийся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 7 октября 2002 года Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворено ходатайство Генеральной прокуратуры о выдаче гражданина Азербайджанской Республики Османлы Тургута Мехман оглу.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, по уголовному делу, находящемуся на предварительном следствии в Главном управлении полиции города Баку, были установлены обоснованные подозрения в совершении Османлы Тургутом Мехман оглу преступления, предусмотренного статьей 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса, принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого и объявлении в международный розыск.

Тургут Османлы был задержан на территории Российской Федерации и доставлен в Азербайджан 12 марта в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.