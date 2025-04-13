Прогулка по парку Центра Гейдара Алиева – любимое место отдыха и лицезрения красоты искусства (ФОТОРЕПОРТАЖ)

БАКУ /Trend Life/ - Баку - большой старинный город, в котором удивительным образом гармонично переплетается архитектура прошлого с современностью, где можно не только восхищаться чудотворством рук человеческих, но и приятно отдохнуть, при этом лицезреть красоту искусства. Представляем читателям фоторепортаж Trend с прогулки по парку Центра Гейдара Алиева.

Футуристический шедевр знаменитой Захи Хадид – Центр Гейдара Алиева, спроектированный в 2007 и открытый в 2012 году, стал главным архитектурным символов современного Азербайджана. В здании без одного прямого или острого угла, с гармоничными плавными линиями и декорированного тысячами белоснежных панелей, отражено бесконечное и волнообразное развитие цивилизации, непрерывная связь прошлого, настоящего и будущего.

Центр Гейдара Алиева возвышается на зеленом холме и прилегающий к нему парк считается одним из прекрасных мест отдыха и развлечения для местных жителей и многочисленных гостей Баку, где история, культура, природа и современность слиты воедино, создав уникальное пространство. Парк занимает территорию 14 гектар с водными элементами (искусственное озеро, пруды и каскадные водопады). Под ним расположена подземная парковка (что очень важно для досуга), а на поверхности к услугам кафе.

При этом каскадная форма парка сочетает в себе элементы современной архитектуры и традиционного азербайджанского ландшафтного дизайна, являясь неотделимой частью всего комплекса Центра Гейдара Алиева. Здесь особое внимание уделено сохранению природы и созданию экологически чистого пространства. Это делает его идеальным местом для тех, кто стремится к гармонии с природой в современном городе.

И начинается эта красота с арт-композиции I Love Baku (Я люблю Баку), где все любят фотографироваться и выкладывать фото в соцсетях.

На зеленых и ухоженных лужайках парка постоянно собирается молодежь и зарубежные гости, приходят семьями, проводятся пикники и развлекательные мероприятия, посетители могут в теплую погоду совершить полный релакс, и никто не скажет - "По газонам ходить нельзя!". Здесь также снимаются видеоролики и клипы, проходят массовые гуляния, фестивали и концерты в честь различных знаменательных событий.

И что самое важное, можно не только отлично отдохнуть, но и с недавнего времени лицезреть композиции азербайджанских художников и мировых авторов, которые выставляются здесь из постоянно или временной коллекции Центра Гейдара Алиева.

Возможность насладиться современными арт-объектами, удивительными фигурками и композициями, расположенными на территории парка, увековечить эти прекрасные моменты на фотографиях и видео вызывает очень большой интерес посетителей. Это делает прогулку по парку особенно приятной и разнообразной. А произведения искусства можно разглядывать часами.

Например, сейчас на открытом воздухе можно лицезреть произведения искусства итальянского скульптора-монументалиста Лоренцо Куинна из экспозиции "Равновесие в природе", в основе концепции которой лежит понимание окружающей среды, идея заботы о природе. А также из экспозиции нигерийского скульптора Дотуна Популы "Возрожденная красота", который свои оригинальные работы создал не из традиционных материалов, а из металлических деталей, превращенных в промышленные отходы.

Интересная скульптура "Прорастание" высотой 6 метров итальянского мастера Джанфранко Меджато из экспозиции "Линии невидимого", которая передает идею того, что "Все мы — листья одного дерева, клетки одного организма, части одного существа. Пока человечество не примет эти концепции единства и братства для устранения двойственного подхода, не будет ни мира, ни уважения к окружающей среде, которой мы принадлежим".

Очень красочными и креативными выглядят произведения итальянского мастера Джузеппе Карта из экспозиции "Дары природы" - большие скульптуры фруктов и овощей, часть из которых созданы именно для выставки в Центре Гейдара Алиева и впервые представлены общественности. Посетители парка активно фотографируются, делают селфи и снимают видео на фоне этих произведений.

Таким образом, посещение парка Центра Гейдара Алиева - это возможность насладиться красотой и спокойствием природы, оценить современное искусство и архитектуру, где каждый найдёт для себя нечто особенное – от души и для души!

Фото: Ханлар Ализаде

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