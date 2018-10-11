Двум областям Казахстана будет выделено дополнительно почти 13 млрд тенге

11 октября 2018 21:02 (UTC+04:00)

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