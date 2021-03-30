Между Азербайджаном и Кыргызстаном планируется установление воздушного авиасообщения

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании комитета Жогорку Кенеша (однопалатный парламент Кыргызстана, законодательный орган государства) по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству был одобрен проект соглашения между правительствами Кыргызстана и Азербайджана о воздушном сообщении.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на кыргызстанские СМИ, в рамках этого соглашения планируется установление воздушного авиасообщения между странами.

Министр транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызстана Гульмира Абдралиева сказала, что по соглашению сторон были определены две авиакомпании-перевозчики: Air Manas - со стороны Кыргызстана и ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) - со стороны Азербайджана.

Она отметила, что продажу билетов в направлении обеих стран планируется начать в мае текущего года.

На заседании было отмечено, что в Кыргызстан в апреле прибудут два новых самолета Airbus 220.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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