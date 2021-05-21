Газифицированы села двух районов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селах Дженган и Бешталы Сальянского района завершены работы по газификации, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Как сообщили в структуре, газ проведен в 89 домов села Дженган и 178 домов села Бешталы.

Также завершена газификация 95 частных домов в селе Пиреббе Нефтчалинского района

Отметим, что во всех этих домах установлены счетчики.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)