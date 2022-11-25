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Объем поставок через Бакинский порт увеличился на 20% - Талех Зиядов

Экономика Материалы 25 ноября 2022 17:46 (UTC +04:00)
Объем поставок через Бакинский порт увеличился на 20% - Талех Зиядов

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен стать связующим звеном между Европой и Азией.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу генеральный директор Бакинского международного морского торгового порта Талех Зиядов на конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

По его словам, в этом контексте важную роль сыграют Алятская свободная экономическая зона и Бакинский международный морской торговый порт.

"Наша стратегия развития направлена на то, чтобы создать устойчивый "зеленый" коридор. За последнее время объем поставок через порт увеличился на 20 процентов", - сказал Зиядов.

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