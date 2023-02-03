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Официальный курс маната к мировым валютам на 3 февраля

Экономика Материалы 3 февраля 2023 09:30 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 3 февраля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 3 февраля остался без изменения - 1,7 маната, а евро в отношении азербайджанского маната установился на уровне 1,8517 маната, сообщает в пятницу Trend ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8517

1 австралийский доллар

AUD

1,2003

1 аргентинский песо

ARS

0,0091

1 белорусский рубль

BYN

0,6734

1 бразильский реал

BRL

0,3371

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0994

100 южнокорейских вон

KRW

0,1384

1 чешская крона

CZK

0,078

100 чилийских песо

CLP

0,2181

1 китайский юань

CNY

0,252

1 датская крона

DKK

0,2488

1 грузинский лари

GEL

0,6432

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0207

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0755

100 индонезийских рупий

IDR

0,0114

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1636

1 швейцарский франк

CHF

1,8593

1 израильский шекель

ILS

0,5003

1 канадский доллар

CAD

1,2755

1 кувейтский динар

KWD

5,5717

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0198

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3984

1 мексиканский песо

MXN

0,0911

1 молдавский лей

MDL

0,0907

1 египетский фунт

EGP

0,0561

1 норвежская крона

NOK

0,169

100 узбекских сомов

UZS

0,0151

1 польский злотый

PLN

0,395

1 российский рубль

RUB

0,0242

1 сингапурский доллар

SGD

1,2959

1 саудовский риал

SAR

0,453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3075

1 турецкая лира

TRY

0,0903

1 тайваньский доллар

TWD

0,0573

1 таджикский сомони

TJS

0,1649

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,3224

1 новозеландский доллар

NZD

1,1002

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