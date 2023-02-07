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Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)

Экономика Материалы 7 февраля 2023 14:39 (UTC +04:00)
Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Аббас Исмайлов, назначенный начальником Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики, представлен коллективу.

Как сообщили Trend во вторник в Государственной налоговой службе, присутствовавшие на мероприятии министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли поздравили его с назначением и пожелали успехов в деятельности.

Было отмечено, что проводимые в экономической сфере реформы направлены на обеспечение прозрачности в деятельности и отношениях между государством и бизнесом. В связи с этим в области налогового администрирования и управления происходят значительные изменения, совершенствуются механизмы налогового контроля и расширяется применение цифровизации в построении эффективного налогового контроля за деятельностью бизнеса, широко используются инструменты налогового стимулирования. Было доведено до внимания, что должна быть обеспечена реализация всех необходимых мер по применению единого подхода в регулировании правоотношений, реализации фискальной политики, а также интеграции положительного опыта. Подчеркнуто, что эта деятельность положительно скажется на более гибком, прозрачном и системном исполнении задач, стоящих перед налоговыми органами, будет обеспечено достижение целей, поставленных главой государства.

Аббас Исмайлов выразил признательность за оказанное высокое доверие и отметил, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач.

Отметим, что Аббас Исмайлов родился 14 апреля 1968 года. С 1992 года работает в налоговых органах. В последние годы работал начальником Главного территориального налогового управления №2. Старший советник налоговой службы, доктор философии по экономике.

Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)
Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)
Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)
Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)
Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)
Начальник Госналоговой службы Нахчывана представлен коллективу (ФОТО)
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