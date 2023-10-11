30% европейских стандартов создано в Германии

БАКУ /Trend/ - 30 процентов европейских стандартов создано в Германии.

Как передает в среду Trend, об этом сообщила представитель отдела культуры, экономики и связей со СМИ посольства Федеративной Республики Германии в Баку Зюбейда Ойан на мероприятии в связи со «Всемирным днем ​​стандартов».

«Германия достигла экономического успеха благодаря стандартизации. Немецкий институт стандартизации самый большой в своём роде в Европе», - отметила она.

Напомним, что продолжается мероприятие в связи со «Всемирным днем ​​стандартов», организованное Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики и Физико-техническим федеральным институтом (PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.