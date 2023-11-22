Азербайджан и Венгрия обсудили пути ускорения создания СП для "зеленого" коридора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился в Будапеште с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, а также министром энергетики Венгрии Чабой Лантошем.

Как сообщили в среду Trend в министерстве энергетики Азербайджана, на встрече с Петером Сийярто было выражено удовлетворение результатами заседания министров по развитию и передаче "зеленой" энергии и отмечена важность ускорения процессов, связанных с созданием Совместного предприятия (СП).

"Было подчеркнуто, что важную роль в реализации "Зеленого энергетического коридора Каспий-Черное море-Европа" как эффективного проекта, сыграет передача больших объемов "зеленой" энергии из Азербайджана. Также было отмечено, что Узбекистан и Казахстан заинтересованы в передаче электроэнергии из Центральной Азии в Европу по этому коридору. Стратегическое значение проекта было оценено в аспекте создания моста между Азербайджаном и Европейским союзом, в том числе Венгрией.

На встрече говорилось о важности поставок азербайджанского газа на венгерский рынок.

Были обсуждены перспективы поставок газа из Азербайджана на долгосрочной основе, а также развитие сотрудничества с венгерскими компаниями в нефтегазовых проектах.

Обсуждение вопросов сотрудничества с Венгрией в области углеводородов и "зеленой" энергии было продолжено на встрече с министром энергетики Чабой Лантошем. Был проведен широкий обмен мнениями о расширении связей с компаниями MOL и MVM, а также о процессе технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Коридор зеленой энергии", о передаче электроэнергии в Европу. Была достигнута договоренность, что Венгрия окажет практическую поддержку процессам, связанным с подключением к сети Европейской ассоциации операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E)", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!