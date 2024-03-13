Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 13 марта

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 марта 2024 года установлен на уровне 1,7 и 1,8569 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным Центрального банка Азербайджана на среду:

Валюты 1 доллар США USD 1,7 1 евро EUR 1,8569 1 австралийский доллар AUD 1,1241 1 аргентинский песо ARS 0,002 1 белорусский рубль BYN 0,5195 1 бразильский реал BRL 0,3419 1 дирхам ОАЭ AED 0,4628 1 южноафриканский ранд ZAR 0,091 100 южнокорейских вон KRW 0,1293 1 чешская крона CZK 0,0734 100 чилийских песо CLP 0,1771 1 китайский юань CNY 0,2365 1 датская крона DKK 0,249 1 грузинский лари GEL 0,6407 1 гонконгский доллар HKD 0,2173 1 индийская рупия INR 0,0205 1 британский фунт стерлингов GBP 2,1744 100 индонезийских рупий IDR 0,0109 100 иранских риалов IRR 0,004 1 шведская крона SEK 0,1661 1 швейцарский франк CHF 1,9363 1 израильский шекель ILS 0,4648 1 канадский доллар CAD 1,2597 1 кувейтский динар KWD 5,5351 1 казахский тенге KZT 0,0038 1 кыргызский сом KGS 0,019 100 ливанских фунтов LBP 0,0019 1 малайзийский ринггит MYR 0,3628 1 мексиканский песо MXN 0,1012 1 молдавский лей MDL 0,0965 1 египетский фунт EGP 0,0348 1 норвежская крона NOK 0,1617 100 узбекских сомов UZS 0,0136 1 польский злотый PLN 0,433 1 российский рубль RUB 0,0185 1 сингапурский доллар SGD 1,2758 1 саудовский риал SAR 0,4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2689 1 турецкая лира TRY 0,053 1 тайваньский доллар TWD 0,054 1 таджикский сомони TJS 0,1552 1 новый туркменский манат TMT 0,4857 1 украинская гривна UAH 0,0444 100 японских йен JPY 1,1516 1 новозеландский доллар NZD 1,0473

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!