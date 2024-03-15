Выросли пассажироперевозки из Азербайджана железнодорожным транспортом

БАКУ /Trend/ - Железнодорожным транспортом из Азербайджана в январе-феврале 2024 года было перевезено 3 миллиона тонн грузов, 1 261,5 тысячи пассажиров.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном комитете по статистике, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года грузовые перевозки выросли на 2,7%, а пассажирские - на 30,8%.

"В среднем за сутки проведены погрузки в 363 вагона, а разгружено 415 вагонов. За сутки по Северному направлению железной дороги было выполнено 16,5 тысячи тонн погрузочных работ, по Западному - 3,4 тысячи тонн, по Южному - 0,6 тысячи тонн", - отмечается в сообщении.

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