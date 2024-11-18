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На COP29 состоится "круглый стол", посвященный цифровизации Среднего коридора

Экономика Материалы 18 ноября 2024 17:44 (UTC +04:00)
На COP29 состоится "круглый стол", посвященный цифровизации Среднего коридора

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - На министерском "круглом столе" на тему "Устойчивый, цифровой Средний коридор и за его пределами", который состоится 20 ноября в рамках COP29, будут обсуждены последние достижения, инициативы по продвижению устойчивости, цифровизации Среднего коридора и других международных транспортных маршрутов.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, сообщает Trend.

Было отмечено, что мероприятие послужит платформой для подробного обсуждения развития устойчивых и надежных транспортных сетей, будет способствовать сотрудничеству заинтересованных сторон в развитии Среднего коридора как устойчивого, эффективного и цифрового транспортного маршрута, укреплению регионального сотрудничества по улучшению климатических показателей.

Результаты мероприятия будут полезны в контексте формирования будущих региональных диалогов об устойчивых и цифровых транспортных коридорах.

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