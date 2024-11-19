Будут осуществляться своп-поставки российского газа в Иран через Азербайджан - посол Ирана

БАКУ /Trend/ - Ведется работа над проектом по свопу российского газа в Иран через Азербайджан.

Об этом заявил иранским СМИ посол Ирана в России Казем Джалали, сообщает Trend.

По его словам, Россия заинтересована в инвестировании в энергетические проекты Ирана.

Посол Ирана заявил, что Россия хочет сотрудничать с Ираном в вопросе свопа природного газа. По этому поводу ведутся обсуждения. По большей части обсуждений достигнуто согласие, и ряд мелких вопросов также будет согласован в ближайшем будущем.

Отметим, что Иран заинтересован в активизации энергетического коридора Север-Юг. Иран заявляет о своей готовности выполнять многосторонние газовые соглашения и осуществлять своп газа в сотрудничестве с такими странами, как Россия. Иране считает, что целевыми странами в энергетическом коридоре Север-Юг являются Турция, Ирак, Пакистан, Индия и страны, расположенные на юге Персидского залива.

Россия и Иран занимают 1-е и 2-е место в мире по запасам газа. Сотрудничество этих двух стран может внести свой вклад в энергетику региона и мира.

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