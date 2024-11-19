В рамках COP29 обсуждено партнерство Азербайджана с Управлением по инвестициям Омана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с главным инвестиционным директором Управления по инвестициям Султаната Оман Ибрагимом Аль-Исри.

Об этом во вторник Trend сообщили в минэкономики Азербайджана.

"Стороны обсудили деятельность Управления по инвестициям Омана в сфере создания G2G-фондов, возможности двустороннего и регионального партнерства в этом направлении.

В ходе встречи рассмотрен взаимный стратегический инвестиционный потенциал, который будет способствовать устойчивому развитию наших стран в промышленности, зеленой энергетике, логистике и других сферах", - говорится в сообщении ведомства.

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