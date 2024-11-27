БАКУ /Trend/ - Парламент Азербайджана одобрил в первом чтении предлагаемые изменения в Налоговый кодекс.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос был включен в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент), прошедшего 27 ноября.

Согласно проекту, в Налоговом кодексе Азербайджана предусматривается изменение 37 основных статей и 75 подпунктов по 5 направлениям.

Это изменения, направленные на стимулирование инвестиционной среды и предпринимательской деятельности, снижение налоговой нагрузки на субъекты предпринимательства, улучшение налогового администрирования, повышение позиций страны в международных рейтингах и внедрение изменений, связанных с гармонизацией.

Предполагается, что изменения будут внедрены в области зеленой экономики, медицинского туризма, автомобильной промышленности и судостроения, торговых сетей и рынков, сектора культуры и государственно-частного партнерства.

Принятие проекта нацелено на такие результаты, как привлечение крупных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства, поддержка зеленой экономики, в том числе продолжение перехода от традиционных транспортных средств к экологически чистым, ограничение масштабов неучтенного и незаконного предпринимательства, обеспечение налогового учетного контроля за рынками, налогообложение микропредпринимателей в сфере услуг, оптимизация грузоперевозок, улучшение позиций страны в международных рейтингах, поддержка развития сферы культуры, включая кино и театр, а также повышение рентабельности.

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