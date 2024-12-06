ЕАБР о главных вызовах, стоящих перед Центральной Азией в водной сфере

АЛМАТЫ /Trend/ - Решение проблем Nexus имеет решающее значение для благополучия Центральной Азии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов в ходе сессии на тему "Партнерства в Центральной Азии: глобальные вызовы сквозь призму локальных задач" в Алматы, Казахстан.

"В настоящее время регион теряет 40 процентов своей оросительной воды и более 50 процентов своей питьевой воды. ЕАБР считает, что решение проблем Nexus имеет решающее значение для благополучия Центральной Азии", - сказал он.

Подгузов отметил, что это требует комплексного подхода.

"Необходимо решить проблему дефицита оросительной воды в 5–12 квадратных километрах. Как я уже говорил ранее, за последний год в Центральной Азии было сделано немало.

Во-вторых, обеспечить 10 миллионов человек в регионе доступом к безопасной питьевой воде", - сказал он.

По его словам, для удовлетворения растущего спроса на энергию необходимо раскрыть гидропотенциал региона.

"Решение всех этих проблем требует глубоких знаний региона, уникальной проектной экспертизы, существенных капиталовложений и сотрудничества", - добавил Подгузов.