Азербайджан может начать экспорт обуви на европейские рынки

БАКУ /Trend/ - ООО "BAFCO İnvest" - резидент Агдамского промышленного парка, находящегося в ведении Агентства развития экономических зон, подведомственного министерству экономики, получило сертификаты соответствия международным стандартам EN ISO 20345:2022 и EN ISO 20347:2022 в области производства обуви.

Об этом сообщили Trend в Агентстве.

Согласно информации, эти сертификаты позволяют экспортировать продукцию компании на европейский рынок.

Было отмечено, что в настоящее время ведутся переговоры со странами СНГ, Европы с целью экспорта продукции, производимой компанией.

Отметим, что годовая производственная мощность завода, расположенного на 2,5 гектара в промышленном парке и оснащенного оборудованием известной немецкой компании Desma, составляет 510 000 пар обуви.

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