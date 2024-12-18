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За 11 месяцев доходы населения Азербайджана выросли на 6,3%

Экономика Материалы 18 декабря 2024 09:06 (UTC +04:00)
За 11 месяцев доходы населения Азербайджана выросли на 6,3%

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/ Trend/ - Доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2024 года в номинальном выражении составили 74,7 миллиарда манатов, что на 6,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, рост также зафиксирован в среднемесячной номинальной заработной плате наемных работников. В январе-октябре текущего года зарплата увеличилась на 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 993,2 маната.

Рост доходов и заработных плат свидетельствует о положительной динамике в экономике страны.

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