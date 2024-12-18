За 11 месяцев доходы населения Азербайджана выросли на 6,3%

БАКУ/ Trend/ - Доходы населения Азербайджана в январе-ноябре 2024 года в номинальном выражении составили 74,7 миллиарда манатов, что на 6,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, рост также зафиксирован в среднемесячной номинальной заработной плате наемных работников. В январе-октябре текущего года зарплата увеличилась на 7,8 процента по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 993,2 маната.

Рост доходов и заработных плат свидетельствует о положительной динамике в экономике страны.